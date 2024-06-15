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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Женская НБА. «Даллас» – «Коннектикут», «Лас-Вегас» встретится с «Нью-Йорком»

«Даллас» примет «Коннектикут», действующий чемпион WNBA «Лас-Вегас» дома встретится с «Нью-Йорком». Женская НБА Регулярный чемпионат Даллас – Коннектикут 15 июня.

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