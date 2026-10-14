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Психотерапевт Языкова объяснила страх расплаты за счастье

Психотерапевт Языкова объяснила страх расплаты за счастье

Психотерапевт Татьяна Языкова объяснила, почему после хороших событий у людей возникает страх расплаты.

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