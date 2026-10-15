Германия вооружается. Неслучайно она занимает первое место в рейтинге недружественных России стран. Но не для всех пока очевидно, что Германия станет главной проблемой для Европы, а вовсе не для России Фото: @ FRIEDEMANN VOGEL/EPA/ТАСС Все это американо-европейское военное сотрудничество – от создания НАТО и до размещения американских ПРО в Восточной Европе в рамках двусторонних сотрудничеств – изначально было для сдерживания именно Германии.