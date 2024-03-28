Странностей в теракте "Крокуса" всё больше. В деле появились две новые детали о нападавших

Напавшие на "Крокус" террористы находились под воздействием психотропных веществ, отключающих страх.Как передаёт Baza, напавшие на "Крокус" терристы находились под воздействием психотропных веществ, отключающих страх.
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