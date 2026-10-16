ВЛАДИВОСТОК, 17 октября, ФедералПресс. С 14 октября, 17:00 по московскому времени, «Аэрофлот» начал продажу субсидированных билетов на рейсы с вылетом в декабре 2026 года.
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