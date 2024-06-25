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Имам-мухтасиб Альметьевска подключился к работе по профилактике мошенничества

Имам-мухтасиб Альметьевска подключился к работе по профилактике мошенничества

Во время пятничных проповедей член Общественного совета при ОМВД России Альметьевскому району имам-мухтасиб Альметьевска Исмаил хазрат Сингатуллин и главный редактор газеты «Альметьевский вестник» Ландыш Зарипова рассказали прихожанам, как не стать жертвами аферистов.

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