Имам-мухтасиб Альметьевска подключился к работе по профилактике мошенничества

Во время пятничных проповедей член Общественного совета при ОМВД России Альметьевскому району имам-мухтасиб Альметьевска Исмаил хазрат Сингатуллин и главный редактор газеты «Альметьевский вестник» Ландыш Зарипова рассказали прихожанам, как не стать жертвами аферистов.
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