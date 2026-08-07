В Северодвинске жителей многоэтажки атаковали блохи

Жители многоквартирного дома в Северодвинске жалуются на нашествие домовых блохВ соцмедиа Архангельской области появилась информация о бездействии управляющей компании ООО "РОС" в Северодвинске, в ведении которой находится многоквартирный дом на улице Ломоносова.
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