Представители антифашистского подполья рассказали, что военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины выразили готовность выступить против действующего президента Владимира Зеленского и его окружения.
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