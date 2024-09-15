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Агкацев о Сафонове: «На связи, общаемся. Каждый второй вопрос про Мотю – надоело уже, если честно»

Минувшим летом Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». «Конечно, мы на связи с Матвеем, общаемся. Но если честно, то уже вопросы про Мотю надоели – практически каждый второй вопрос про него», – сказал голкипер «Краснодара».

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