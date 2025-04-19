Почему главный редактор RT не смогла сдержать слёз в прямом эфире? Шокирующие подробности о состоянии Кеосаяна «Люди всегда…Сообщение «Жду и надеюсь»: Маргарита Симоньян в слезах рассказала о борьбе мужа за жизнь появились сначала на Ежедневные новости.