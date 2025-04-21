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Российские суды за год вынесли приговоры почти двум тысячам любителей незаконной рыбалки

Российские суды за год вынесли приговоры почти двум тысячам любителей незаконной рыбалки

В России суды в 2024 году вынесли приговоры почти двум тысячам любителей незаконной рыбалки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Судебный департамент при Верховном судею По его данным, по статье 256 («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов») УК РФ были осуждены 1953 мужчины.

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