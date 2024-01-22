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На Первом канале состоится премьера сериала "Большой дом"

На Первом канале состоится премьера сериала "Большой дом"

На Первом канале стартует сериал Егора Кончаловского "Большой дом". Исторический детектив, созданный при поддержке Института развития интернета, вышел к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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