На Первом канале состоится премьера сериала "Большой дом"

На Первом канале стартует сериал Егора Кончаловского "Большой дом". Исторический детектив, созданный при поддержке Института развития интернета, вышел к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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