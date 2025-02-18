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На встрече в Париже лидеры ЕС поспорили об отправке миротворцев на Украину

На встрече в Париже лидеры ЕС поспорили об отправке миротворцев на Украину

Европейские лидеры, собравшиеся в Париже на экстренные переговоры, поддержали усиление оборонных расходов, но не смогли прийти к единому мнению по вопросу возможного размещения миротворческой миссии на Украине.

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