Новые санкции Соединенных Штатов говорят о провале их ограничительной политики. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал ТАСС, выразил глава дипломатической миссии Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Посол Антонов: новые санкции США говорят о провале их ограничительной политики
Комментарии
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Evgenija Palette
... о ТОТАЛЬНОМ ПРОВАЛЕ ИХ ПОЛИТИКИ ВООБЩЕ... (Придумали, как завоевать мир - ковровые бомбардировки, санкции, брехня во всех средствах массовой информации, шантажи угрозы... Якобы - все для того, чтобы меньше терять людей... А ОНИ САМИ ТЕРЯЮТСЯ - алкоголь, наркотики, бездомность, беспринципность, непонимание, за что воюют... И даже - незнание имени своего Президента... Скоро этот сумасшедший СТАРЕЦ вместо пляжа, сам в окопы пойдет...
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