Посол Антонов: новые санкции США говорят о провале их ограничительной политики

Evgenija Palette

... о ТОТАЛЬНОМ ПРОВАЛЕ ИХ ПОЛИТИКИ ВООБЩЕ... (Придумали, как завоевать мир - ковровые бомбардировки, санкции, брехня во всех средствах массовой информации, шантажи угрозы... Якобы - все для того, чтобы меньше терять людей... А ОНИ САМИ ТЕРЯЮТСЯ - алкоголь, наркотики, бездомность, беспринципность, непонимание, за что воюют... И даже - незнание имени своего Президента... Скоро этот сумасшедший СТАРЕЦ вместо пляжа, сам в окопы пойдет...