Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Жилье и коммунальную базу построят в районе Восточное Дегунино

В рамках комплексного развития территорий три неэффективно используемых участка общей площадью 4,2 гектара в районе Восточное Дегунино, сообщили в комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы.

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