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Царьград

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Эстония опозорилась со снарядами для Украины: 70 млн евро потрачены, но ни один не пригоден

Эстония опозорилась со снарядами для Украины: 70 млн евро потрачены, но ни один не пригоден

Эстония оказалась в центре скандала из-за боеприпасов, предназначенных для Украины. На закупку потратили 70 млн евро, однако снаряды оказались непригодными.

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