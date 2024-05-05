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ДГД Мангистау: что важно знать при представлении налоговой отчетности

ДГД Мангистау: что важно знать при представлении налоговой отчетности

Департамент государственных доходов (ДГД)  по Мангистауской области информирует, что многие налогоплательщики представляют налоговую отчетность в последние дни до окончания срока представления, что создает нагрузку на систему и каналы связи.

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