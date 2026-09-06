Кравченко подтвердил, что НАБУ проводило обыск в его кабинете

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко в своем Telegram-канале подтвердил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводило обыск в его кабинете.
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