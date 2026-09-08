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XVII Международный ПЛАС-Форум по платежному бизнесу в Москве

XVII Международный ПЛАС-Форум по платежному бизнесу в Москве

В Москве 8–9 сентября 2026 года проходит XVII Международный ПЛАС-Форум «Платежный бизнес и денежное обращение», ставший ключевой дискуссионной площадкой для представителей банковского сектора, регуляторов и финтех-компаний.

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