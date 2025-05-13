Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Военнослужащие группировки «Центр» поразили управляемую авиабомбу ВСУ

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» соединения противовоздушной обороны группировки войск «Центр» поразили управляемую авиационную бомбу Вооруженных сил Украины на красноармейском направлении специальной военной операции.

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