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Тульское УФАС защитило поставщика одноразовых стаканов от включения в реестр недобросовестных

Тульское УФАС защитило поставщика одноразовых стаканов от включения в реестр недобросовестных

Тульское УФАС России отказало в включении ООО &quot;Эсмо&quot; в реестр недобросовестных поставщиков после обращения Тульской областной стоматологической поликлиники, обвинившей компанию в уклонении от контракта на поставку одноразовых стаканов стоимостью 259 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.

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