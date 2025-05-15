Тульское УФАС защитило поставщика одноразовых стаканов от включения в реестр недобросовестных

Тульское УФАС России отказало в включении ООО "Эсмо" в реестр недобросовестных поставщиков после обращения Тульской областной стоматологической поликлиники, обвинившей компанию в уклонении от контракта на поставку одноразовых стаканов стоимостью 259 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.
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