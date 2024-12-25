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Дубинский: Байден готовил Зеленского к конфликту с Россией с 2020 года

Дубинский: Байден готовил Зеленского к конфликту с Россией с 2020 года

По словам депутата Рады Дубинского, Байден и Блинкен начали подготовку военных действий на Украине против России в 2020 году.

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