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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

В ночь на среду, 14 июня, стало известно, что на территории Одессы прогремели взрывы. Соответствующие данные предоставили ранее сегодня сотрудники украинских средств массовой информации.

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