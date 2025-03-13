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Congatec демонстрирует охлаждающее решение на основе тепловой трубки на основе ацетона для экстремально холодных условий

Congatec демонстрирует охлаждающее решение на основе тепловой трубки на основе ацетона для экстремально холодных условий

Компания Congatec, специализирующаяся на разработке встраиваемых и граничных вычислительных систем, представила на выставке Embedded World 2025 новое решение для охлаждения тепловых трубок на основе ацетона.

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