Congatec демонстрирует охлаждающее решение на основе тепловой трубки на основе ацетона для экстремально холодных условий

Компания Congatec, специализирующаяся на разработке встраиваемых и граничных вычислительных систем, представила на выставке Embedded World 2025 новое решение для охлаждения тепловых трубок на основе ацетона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии