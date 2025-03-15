Во Владимире сотрудники уголовного розыска задержали участника мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП»

Оперуполномоченными УМВД России по городу Владимиру при содействии коллег из Управления уголовного розыска УМВД России по Владимирской области задержан житель областного центра, подозреваемый в мошенничестве.
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