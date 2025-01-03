Что делать с XRP в 2025-м году - продать/купить или обойти стороной?

После ноябрьских выборов в США цены на цифровые активы, включая XRP, значительно выросли. Токен Ripple, показал рост около 240% с начала 2024 года, достигнув рыночной капитализации в 121 миллиард долларов.
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