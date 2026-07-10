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Маттиа Бинотто: «Ауди» – все еще прошлогодний «Заубер». Недостаточно сменить бренд, чтобы сразу получить новых сотрудников, инфраструктуру и инструменты»

Глава проекта «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто ответил на вопрос о пути команды и о трудностях, которые испытывают другие амбициозные коллективы – « Астон Мартин » и « Уильямс ».

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