До клиники в Белоострове пустят новый автобусный маршрут

Он начнет ходить с 26 мая Автобусный маршрут №557 будет ходить от станции метро «Озерки» до клиники «Белоостров» — первого в России «медицинского города», созданного для лечения пациентов по всем направлениям амбулаторной и хирургической помощи.
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