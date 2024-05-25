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Петербургский дневник

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До клиники в Белоострове пустят новый автобусный маршрут

До клиники в Белоострове пустят новый автобусный маршрут

Он начнет ходить с 26 мая Автобусный маршрут №557 будет ходить от станции метро «Озерки» до клиники «Белоостров» — первого в России «медицинского города», созданного для лечения пациентов по всем направлениям амбулаторной и хирургической помощи.

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