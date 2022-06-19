Илон Маск заявил, что продолжит поддерживать Dogecoin

Илон Маск (Elon Musk) сообщил сегодня в своём Twitter, что намерен и дальше поддерживать Dogecoin. После твита цена мем-криптовалюты в моменте выросла почти на 9% даже на фоне падающего рынка.
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