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Калуга-поиск

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В Калуге до конца недели высадят почти 233 тысячи цветов

В Калуге до конца недели высадят почти 233 тысячи цветов

С завершением затяжных дождей Калуга продолжила летнее преображение. Как сообщил городской голова Дмитрий Денисов, специалисты МБУ "Калугаблагоустройство" ("Зеленстрой") ведут озеленение улиц, скверов и общественных пространств.

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