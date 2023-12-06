Италия вышла из китайской инициативы «Один пояс — один путь», соответствующая нота три дня назад была передана по дипломатическим каналам властям КНР в Пекине, сообщила в среду газета Corriere della Sera.
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