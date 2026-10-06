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Скотти Барнс оценил силу дуэта с Каваем на фоне конкурентов: «Выберу нас двоих, а не каких-то там других парней»

Форвард « Торонто » Скотти Барнс во время общения с прессой ответил на вопрос о том, какое место их связка с Каваем Ленардом занимает в иерархии звездных дуэтов Восточной конференции.

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