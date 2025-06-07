Capcom представила Resident Evil 9 Requiem и выпустила трейлер игры

Capcom официально в рамках Summer Game Fest 2025 представила Resident Evil 9: Requiem. Анонс сопровождался кинематографическим трейлером, который впервые демонстрирует новую главную героиню — Грейс Эшкрофт, сотрудницу ФБР, отправляющуюся в загадочный отель в Раккун-Сити в рамках личного расследования, сообщает DTF.
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