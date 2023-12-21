Как продлить молодость: названы самые популярные бьюти-процедуры в 2023 году

Мода и тренды ежегодно меняются не только на одежду и прически, но и на внешний вид. Современная косметология позволяет клиентам улучшить внешний вид, не прибегая к хирургическим вмешательствам, поэтому вместе с возможностями клиник растут и запросы клиентов.
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