Как продлить молодость: названы самые популярные бьюти-процедуры в 2023 году

Мода и тренды ежегодно меняются не только на одежду и прически, но и на внешний вид. Современная косметология позволяет клиентам улучшить внешний вид, не прибегая к хирургическим вмешательствам, поэтому вместе с возможностями клиник растут и запросы клиентов.