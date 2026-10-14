Нижний Новгород стал «Семейной столицей России-2027»

По итогам всероссийского конкурса среди 60 городов Нижний Новгород получил статус «Семейной столицы России-2027».
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