Европейские лидеры посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому умерить свои публичные нападки на президента США Дональда Трампа, учитывая, что альтернативы военному сотрудничеству с Вашингтоном на данный момент нет.
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