Политика как он...
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Политика как она есть

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В Telegram появились изменения после задержания Дурова

Мессенджер Telegram разрешил пользователям оповещать модераторов о «незаконном контенте» в чатах. РБК обратило внимание, что политика модерации мессенджера была обновлена после задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

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