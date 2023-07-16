Россия пьёт шампанское, запад касторку

Tania Еременко Да чтоб диарея их не покидала!!!!😱🥶☠️

Семен Борисов Всё написано хорошо и весело,но если у нас так всё прекрасно,расскажите нам о росте цен в магазинах на продукты питания,топливо на заправках и медпрепараты в аптеках,смеяться будем всей Россией!😜