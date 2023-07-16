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Россия пьёт шампанское, запад касторку

Россия пьёт шампанское, запад касторку

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Здравствуйте, мои дорогие читатели. Поднимем настроение чайком с пряничками и хорошими новостями.

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Комментарии
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Tania Еременко
Да чтоб диарея их не покидала!!!!😱🥶☠️
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14 час.
Семен Борисов
Всё написано хорошо и весело,но если у нас так всё прекрасно,расскажите нам о росте цен в магазинах на продукты питания,топливо на заправках и медпрепараты в аптеках,смеяться будем всей Россией!😜
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13 час.
essa5mailru Конкин
Конечно хочется, чтобы слова автора да Господу в уши... Да только о каком повышении речь? Доллар сколько уже? Обычна мужчины говорят за ... &quot;я столько не выпью&quot; ... Ну а автор увидевший рост ВВП, наверное перешел на мухоморы! Иного и помыслить трудно.
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11 час.

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