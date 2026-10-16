Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск предложил президенту США Дональду Трампу ограничить работу спутниковой связи Starlink на Украине, а глава Белого дома согласился с этой инициативой.
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