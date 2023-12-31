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Ротенберг о словах Тардифа: «Не ведемся на провокации. Дружим с ИИХФ, со всеми. Мы в хороших отношениях с хоккейным сообществом, соблюдаем правильную дипломатию»

– На днях президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф отреагировал на ваши слова о том, у России дружеские отношения с ИИХФ.

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