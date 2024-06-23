Хоррор «М3ГАН» обретет эротический спин-офф

У хоррора «М3ГАН» появится не только сиквел, но и эротический спин-офф, уверяет Variety. По сюжету ленты Soulm8te, разрабатываемой Atomic Monster и Blumhouse, мужчина приобретает андроида с искусственным интеллектом, чтобы справиться с потерей своей недавно умершей жены.