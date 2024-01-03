В Курской области сотрудники полиции задержали подозреваемых в серии мошенничеств

«Оперативники УМВД России по Курской области во взаимодействии с коллегами из города Ханты-Мансийска задержали пятерых подозреваемых в серии мошенничеств, совершенных в отношении жителей нескольких регионов России.
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