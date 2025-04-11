Симоньян заявила, что её коллеги от души посмеялись над санкциями Киева

Главред интернет-издания RT Маргарита Симоньян высказалась по поводу того, что власти киевского режима ввели новые санкционные меры, которые коснулись множества знакомых ей журналистов из Российской Федерации.
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