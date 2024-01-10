В Эквадоре из тюрем сбежали самые опасные мафиози. Русские дипломаты оставили тревожное послание

Посольство России в Эквадоре сообщило о резком ухудшении криминогенной обстановки и введении режима ЧП в стране после того, как из тюрем сбежали десятки заключённых, включая самых опасных мафиози — главарей двух банд.
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