Катя Городон вмешалась в скандал с Анной Седоковой

Анна Седокова вызвала негодование не только поклонников и звездных коллег, как ведущую Катю Гордон. Артистка смогла за несколько дней вызвать настоящий шквал эмоций в шоу «Выжить в Дубае», хоть она и покинула проект почти сразу после своего появления.