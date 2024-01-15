Дэвид Крофт объяснил, почему замена руководителя не поможет Haas

Дэвид Крофт объяснил, почему замена руководителя не поможет HaasLAT Images / HaasКомментатор Формулы 1 на британском Sky Sports F1 Дэвид Крофт не верит, что замена Гюнтера Штайнера на Айо Комацу принесет пользу Haas.
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