Дэвид Крофт объяснил, почему замена руководителя не поможет Haas

Дэвид Крофт объяснил, почему замена руководителя не поможет HaasLAT Images / HaasКомментатор Формулы 1 на британском Sky Sports F1 Дэвид Крофт не верит, что замена Гюнтера Штайнера на Айо Комацу принесет пользу Haas.