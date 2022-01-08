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Артета хочет, чтобы «Арсенал» подписал хавбека и форварда зимой. Клуб поддержит тренера

«Арсенал» планирует усилиться в зимнее трансферное окно. Главный тренер лондонцев Микель Артета хочет, чтобы зимой клуб подписал полузащитника и нападающего.

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