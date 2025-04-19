Итало-эфиопская война (1935-36). В итальянской пропаганде

Начало: Абиссинские вооруженные силы; Военные фотографии, сделанные военными корреспондентами. Небольшая подборка материалов показывает, как общественность фашистской Италии воспринимала эту «африканскую прелюдию ко Второй мировой войне» глазами официальных пропагандистов.
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