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  • Ирина Коновалова
    Или текст создан ИИ или тупой перевод с иностранного. Вы хоть вычитывайте прежде,чем публиковать. То - он, то - она. ...Первая астро-вылазка
  • Evgeni Velesik
    Заголовок к статье кто написал? Диктант по русскому языку тебе надо было написать "Торподеносец"!!!Торподеносец Ил-4Т
  • Александр Забобонин
    Что за безграмотная статья???«Адмирал Кузнецов»

Итало-эфиопская война (1935-36). В итальянской пропаганде

Итало-эфиопская война (1935-36). В итальянской пропаганде

﻿﻿Начало: Абиссинские вооруженные силы; Военные фотографии, сделанные военными корреспондентами. Небольшая подборка материалов показывает, как общественность фашистской Италии воспринимала эту «африканскую прелюдию ко Второй мировой войне» глазами официальных пропагандистов.

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