Новостройки в России подорожали примерно на 11% за год. Как пишет ТАСС, стоимость 1 квадратного метра жилой недвижимости в новостройках РФ выросла до 162,5 тысяч рублей в январе 2024 года, в то время как в январе 2023 года средняя цена «квадрата» в новостройке составляла 146,3 тысячи рублей.