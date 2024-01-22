"Самый секретный космический старт года". Россия вывела на орбиту два тяжелых военных спутника загадочного назначения. Что это могло быть?

Bogdan Stupin

Кабы дело было только в молодости-старости, то и проблем бы не было. Беда в том, что ежели в молодости HOMO был не слишком SAPIENS, то он, чаще всего, такой же и к пенсии. Только с увеличенными амбициями. Поскольку не учитывает реальность, согласно которой (по М. Жванецкому) "мудрость не всегда приходит с возрастом, и тот в итоге приходит один". Видимо, встретиться им не суждено было. Что наблюдается сплошь и рядом. И не только в рядах чиновничества.