Конец года уже который раз радует обилием космических стартов в России, в том числе, и в интересах Министерства Обороны.
"Самый секретный космический старт года". Россия вывела на орбиту два тяжелых военных спутника загадочного назначения. Что это могло быть?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Bogdan Stupin
Кабы дело было только в молодости-старости, то и проблем бы не было. Беда в том, что ежели в молодости HOMO был не слишком SAPIENS, то он, чаще всего, такой же и к пенсии. Только с увеличенными амбициями. Поскольку не учитывает реальность, согласно которой (по М. Жванецкому) "мудрость не всегда приходит с возрастом, и тот в итоге приходит один". Видимо, встретиться им не суждено было. Что наблюдается сплошь и рядом. И не только в рядах чиновничества.
Ответить
1 час.
Людмила Лиханова
коммент профана. ЧТО вы, простой гражданин , можете и должны знать о сверхсекретных разработках которые не делаются за один день? Вспомните вопли после Парада Победы и вопли о мультиках...а уж когда Сармат показал себя (а он - это далеко не все)...Самой не смешно? Идите лучше борщ варить..
Ответить
3 мин.
Людмила Лиханова
ЧТО вы, простой гражданин , можете и должны знать о сверхсекретных разработках которые не делаются за один день? Вспомните вопли после Парада Победы и вопли о мультиках...а уж когда Сармат показал себя (а он - это далеко не все)...Самому не смешно?
Ответить
1 мин.
Свежие комментарии