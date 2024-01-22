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"Самый секретный космический старт года". Россия вывела на орбиту два тяжелых военных спутника загадочного назначения. Что это могло быть?

Конец года уже который раз радует обилием космических стартов в России, в том числе, и в интересах Министерства Обороны.

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Комментарии
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Bogdan Stupin
Кабы дело было только в молодости-старости, то и проблем бы не было. Беда в том, что ежели в молодости HOMO был не слишком SAPIENS, то он, чаще всего, такой же и к пенсии. Только с увеличенными амбициями. Поскольку не учитывает реальность, согласно которой (по М. Жванецкому) &quot;мудрость не всегда приходит с возрастом, и тот в итоге  приходит один&quot;. Видимо, встретиться им не суждено было. Что наблюдается сплошь и рядом. И не только в рядах чиновничества.
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1 час.
Людмила Лиханова
коммент профана. ЧТО вы, простой гражданин , можете и должны знать о сверхсекретных разработках которые не делаются за один день? Вспомните вопли после Парада Победы и вопли о мультиках...а уж когда Сармат показал себя (а он - это далеко не все)...Самой не смешно? Идите лучше борщ варить..
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3 мин.
Людмила Лиханова
ЧТО вы, простой гражданин , можете и должны знать о сверхсекретных разработках которые не делаются за один день? Вспомните вопли после Парада Победы и вопли о мультиках...а уж когда Сармат показал себя (а он - это далеко не все)...Самому не смешно?
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1 мин.

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